Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» одолеть «Кливленд»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:108.

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл. 27-летний серб набрал 28 очков, сделал 15 подборов и десять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 18 очков, сделавший четыре подбора и две передачи. Самым результативным игроком в составе гостей стал лёгкий форвард Крис ЛеВерт. На его счету 22 очка, четыре подбора и три передачи. Также стоит отметить разыгрывающего из США Дариуса Гарлэнда (21 очко, 4 подбора и 8 передач).