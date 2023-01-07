Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» одолеть «Кливленд»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:108.
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл. 27-летний серб набрал 28 очков, сделал 15 подборов и десять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 18 очков, сделавший четыре подбора и две передачи. Самым результативным игроком в составе гостей стал лёгкий форвард Крис ЛеВерт. На его счету 22 очка, четыре подбора и три передачи. Также стоит отметить разыгрывающего из США Дариуса Гарлэнда (21 очко, 4 подбора и 8 передач).
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
121 : 108
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Маррей - 18, Портер - 16, Колдуэлл-Поуп - 14, Браун - 13, Хиланд - 13, Гордон - 12, Чанчар - 5, Джордан - 2, Браун, Гиллеспи, Грин, Ннаджи, Рид, Смит, Уайт, Уотсон
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 22, Гарлэнд - 21, Осман - 15, Аллен - 13, Мобли - 12, Лав - 10, Нето - 6, Стивенс - 6, Окоро - 3, Дьяките, Лопес, Митчелл, Мобли, Рубио, Уиндлер, Уэйд
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