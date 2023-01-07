Маркканен: всё просто, партнёры доставляют мяч, а я завершаю

Финский форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен высказался об успешной игре в матче регулярного чемпионата с «Хьюстон Рокетс» (131:114).



Маркканен набрал 49 очков и принёс победу своей команде. Кроме того, финн установил личный рекорд результативности.



«Я неоднократно говорил уже в этом сезоне — это заслуга моих партнёров по команде и тренерского штаба. Они выводят меня на позицию и я набираю очки. Всё очень просто, партнёры доставляют мне мяч — я завершаю.



Джордан Кларксон сказал мне, чтобы я набрал 50 очков. В концовке игры «Рокетс» выставляли против меня двух игроков, но мне нужно было бросить. Я не очень переживаю из-за смазанного броска, но, конечно, приятно, что партнёры так переживают и радуются», — приводит слова Маркканена ESPN.

Новость по теме Форвард «Юты» Лаури Маркканен установил личный рекорд результативности