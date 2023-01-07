«Они играют в шахматы, а не в шашки». Главный тренер «Денвера» сравнил Йокича с Леброном

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун оценил игру сербского разыгрывающего команды Николы Йокича и сравнил его со звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Я видел в своей карьере некоторых действительно очень хороших баскетболистов. Леброн Джеймс — парень, который видел всё на свете. Я часто сравниваю его и Николу Йокича, и люди считают меня сумасшедшим. Но помимо того, что они оба атлетичны, у них есть ещё баскетбольный IQ и умение играть в шахматы, а не в шашки — это просто прекрасно. Они читают ситуацию на площадке и не только, когда с ними обороняются. Они видят и действия четырёх других соперников. И Йокич, и Леброн читают это очень быстро и правильно в 99 случаях из 100», — приводит слова Мэлоуна Basket News.
«Денвер Наггетс» лидирует в Западной конференции с 26 победами при 13 поражениях. «Лейкерс» располагаются на 12-м месте и пока не попадают в зону плей-ин.
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