Определён MVP 17-го тура Евролиги

Форвард «Црвены Звезды» Филип Петрушев стал MVP 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с испанской «Валенсией» (77:75) Петрушев записал в свой актив 25 очков (7/10 двухочковых, 0/3 трёхочковых, 11/11 штрафных), девять подборов, одну результативную передачу и два перехвата при рейтинге эффективности 36 баллов. Петрушев стал MVP тура Евролиги в первый раз за карьеру.



В список лучших игроков тура вошли также баскетболист «Баварии» Огастин Рабит (34 балла), игрок «Партизана» Матиас Лессор (27 баллов), баскетболист «Жальгириса» Лауринас Бирутис (27 баллов) и игрок «Басконии» Пиеррия Хенри (25 баллов).

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