«Разрешите мне играть». Кампаццо обратился к Евролиге

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо призвал руководство Евролиги разрешить ему играть в турнире.



«Я устал и очень расстроен из-за этой ситуации. Пожалуйста, разрешите мне играть. Это всё, о чём я прошу Евролигу», — написал спортсмен в социальных сетях.



Напомним, аргентинский разыгрывающий пока не сможет помочь своей команде в Евролиге, поскольку сербскому клубу запрещено заявлять новых игроков и тренеров. Кампаццо сможет играть только в Адриатической лиге до снятия запрета.



У сербского клуба есть просроченная кредиторская задолженность, и он не предоставил лиге необходимую информацию о погашении.



Кампаццо в конце ноября был отчислен из «Далласа» и сейчас находится в статусе свободного агента.



Факундо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.



До этого Кампаццо выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении двух сезонов. В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и делал 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.