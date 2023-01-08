Джонатан Мотли рассказал о взаимоотношениях в команде с Димитрисом Итудисом

Форвард «Фенербахче» Джонатан Мотли высказался об игре за турецкий клуб.
«Всё отлично. Я обожаю Стамбул, мне нравится команда, болельщики, одноклубники. У нас отличные отношения и за пределами паркета. Думаю, в этом одна из причин, по которым мы так хороши. Мне нравится Димитрис Итудис, это отличный тренер. Он строгий, но позволяет нам быть собой. Я ценю это. Не так много тренеров добились успеха, позволяя игрокам оставаться собой.
Мы неплохо выступили в первой половине сезона. Считаю, у нас хорошая команда. В последние недели были поражения и некоторые проблемы на фоне травм, но сейчас ребята возвращаются на паркет. Нам нужно сохранять позитивный настрой. Результаты зачастую зависят от травм, так что нам нужно просто оставаться здоровыми», — приводит слова Мотли Basket Inside.
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