Джонатан Мотли рассказал о взаимоотношениях в команде с Димитрисом Итудисом

Форвард «Фенербахче» Джонатан Мотли высказался об игре за турецкий клуб.



«Всё отлично. Я обожаю Стамбул, мне нравится команда, болельщики, одноклубники. У нас отличные отношения и за пределами паркета. Думаю, в этом одна из причин, по которым мы так хороши. Мне нравится Димитрис Итудис, это отличный тренер. Он строгий, но позволяет нам быть собой. Я ценю это. Не так много тренеров добились успеха, позволяя игрокам оставаться собой.



Мы неплохо выступили в первой половине сезона. Считаю, у нас хорошая команда. В последние недели были поражения и некоторые проблемы на фоне травм, но сейчас ребята возвращаются на паркет. Нам нужно сохранять позитивный настрой. Результаты зачастую зависят от травм, так что нам нужно просто оставаться здоровыми», — приводит слова Мотли Basket Inside.