Клэй Томпсон не сыграл с «Орландо» из-за болей в колене
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Звёздный атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон пропустил очередной матч регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» из-за болей в колене.
Баскетболист стал испытывать болевые ощущения во время разминки перед матчем, и в качестве меры предосторожности главный тренер «Уорриорз» Стив Керр принял решение убрать Томпсона с игры, сообщает ESPN.
В 2019 году Клэй Томпсон получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и до сих периодически испытывает проблемы со здоровьем.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Томпсон принял участие в 31 матче, в которых в среднем за игру набирал 20,6 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 2,5 результативные передачи, проводя 32:09 минут на площадке.
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