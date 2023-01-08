Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клэй Томпсон не сыграл с «Орландо» из-за болей в колене

Клэй Томпсон не сыграл с «Орландо» из-за болей в колене
Комментарии

Звёздный атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон пропустил очередной матч регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» из-за болей в колене.

Баскетболист стал испытывать болевые ощущения во время разминки перед матчем, и в качестве меры предосторожности главный тренер «Уорриорз» Стив Керр принял решение убрать Томпсона с игры, сообщает ESPN.

В 2019 году Клэй Томпсон получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и до сих периодически испытывает проблемы со здоровьем.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Томпсон принял участие в 31 матче, в которых в среднем за игру набирал 20,6 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 2,5 результативные передачи, проводя 32:09 минут на площадке.

Новость по теме
Менеджер НБА назвал два клуба, куда мог бы перейти Клэй Томпсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023