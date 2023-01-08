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Фред Ванвлит летом отклонил предложение «Торонто» на $ 114 млн

Фред Ванвлит летом отклонил предложение «Торонто» на $ 114 млн
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Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит перед началом нового сезона регулярного чемпионата НБА принял решение отклонить предложение о новом контракте.

Согласно информации Bleacher Report, «Рэпторс» предлагали Ванвлиту $ 114 млн на четыре года — это был максимально возможный контракт на тот момент. По взаимному согласию с клубом Фред решил отложить вопрос продления контракта.

Действующий контракт Ванвлита истекает летом, и в межсезонье он может стать свободным агентом, если отклонит опцию игрока на $ 22,8 млн. Как сообщается, Фред хочет контракт как минимум на $ 130 млн за четыре сезона, как у защитника «Майами Хит» Тайлера Хирро.

В нынешнем сезоне Ванвлит провёл 31 игру регулярного чемпионата, в которых набирал 18,8 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 6,2 передачи.

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