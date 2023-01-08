УНИКС в овертайме обыграл «Парму-Пари»
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Парма-Пари» на своей площадке принимала казанский УНИКС. Победу в игре после овертайма одержали гости со счётом 89:82.
Самым результативным игроком встречи стал Джастин Робинсон, который записал в свой актив 23 очка. В составе УНИКСа наилучшую результативность продемонстрировали Ненад Димитриевич и Джален Рейнольдс (по 18 очков).
После 21 игры подопечные Велимира Перасовича занимают вторую строчку в турнирной таблице Единой лиге ВТБ — 19 побед и два поражения. Пермская команда идёт седьмой — восемь побед, 13 поражений.
Следующий матч УНИКС проведёт 16 января на выезде с Самарой. «Парма-Пари» 15 января в гостях встретится с «Пари Нижний Новгород».
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