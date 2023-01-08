Морант назвал имя своего любимого игрока в НБА

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант рассказал, кто является его любимым игроком в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Бонс Хиланд – мой любимый игрок НБА. Оставайся таким же крутым и так же хорошо делай свою работу», — приводит слова Моранта Fadeaway World.
Для 23-летнего Моранта это уже четвёртый сезон в НБА. Летом прошлого года он подписал новый пятилетний контракт с командой, по которому может заработать € 215 млн. В своём первом сезоне Морант набирал в среднем 17,8 очка за игру, во втором и третьем — 19,1 и 27,4 соответственно. В текущем сезоне американец набирает в среднем по 27,2 очка за матч, а также делает 6,0 подбора.
«Мемфис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Первым идёт «Нью-Орлеан Пеликанс».
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