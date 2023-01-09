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«Кливленд» переиграл «Финикс», у Вашингтона 25 очков

«Кливленд» переиграл «Финикс», у Вашингтона 25 очков
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:98.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский защитник Дуэйн Вашингтон, набравший 25 очков, всего один подбор и три передачи. Также стоит отметить 25-го номера американца Микала Бриджеса, который заработал 15 очков, два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд. На его счету 22 очка, два подбора и семь передач. Вторым в составе гостей пл результативности стал американский защитник Донован Митчелл, который набрал 22 очка, два подбора и столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2023, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
98 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Финикс Санз: Вашингтон - 25, Бриджес - 15, Ландейл - 14, Эйтон - 14, Шамет - 11, Ли - 7, Крэйг - 5, Окоги - 4, Шарич - 3, Бийомбо, Букер, Джонсон, Краудер, Пол, Пэйн, Уэйнрайт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 22, Митчелл - 22, Мобли - 14, Окоро - 14, Аллен - 13, ЛеВерт - 13, Лав - 4, Нето - 3, Осман - 3, Дьяките - 2, Стивенс - 2, Лопес, Мобли, Рубио, Уиндлер, Уэйд
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