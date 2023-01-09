«Кливленд» переиграл «Финикс», у Вашингтона 25 очков

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:98.



Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский защитник Дуэйн Вашингтон, набравший 25 очков, всего один подбор и три передачи. Также стоит отметить 25-го номера американца Микала Бриджеса, который заработал 15 очков, два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд. На его счету 22 очка, два подбора и семь передач. Вторым в составе гостей пл результативности стал американский защитник Донован Митчелл, который набрал 22 очка, два подбора и столько же передач.