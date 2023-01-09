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Стало известно, почему Лука Дончич пропустил матч с «Тандер»

Стало известно, почему Лука Дончич пропустил матч с «Тандер»
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустил матч регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер» из-за болей в левом голеностопе. Об этом информирует ESPN US. О степени тяжести повреждения не сообщается.

Напомним, «Тандер» и «Маверикс» встречались в ночь на 9 января мск. Матч проходил в Оклахома-Сити и завершился со счётом 120:109 в пользу хозяев паркета. Дончич в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА принял участие в 37 матчах, в которых набирал в среднем за игру 34 очка, делал 8,8 подбора, отдавал 8,7 результативные передачи и совершал 1,6 перехвата.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:

Ранее Лука признался, что смотрим матчи Евролиги чаще, чем НБА.

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