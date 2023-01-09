Стало известно, почему Лука Дончич пропустил матч с «Тандер»
Поделиться
Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустил матч регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер» из-за болей в левом голеностопе. Об этом информирует ESPN US. О степени тяжести повреждения не сообщается.
Напомним, «Тандер» и «Маверикс» встречались в ночь на 9 января мск. Матч проходил в Оклахома-Сити и завершился со счётом 120:109 в пользу хозяев паркета. Дончич в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА принял участие в 37 матчах, в которых набирал в среднем за игру 34 очка, делал 8,8 подбора, отдавал 8,7 результативные передачи и совершал 1,6 перехвата.
Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:
Ранее Лука признался, что смотрим матчи Евролиги чаще, чем НБА.
Новость по темеЛука Дончич: смотрю матчи Евролиги чаще, чем НБА
Комментарии
- 9 января 2023
-
11:43
-
11:11
-
10:16
-
09:44
-
09:20
-
08:00
-
06:13
-
04:54
-
01:37
-
00:25
- 8 января 2023
-
23:05
-
22:33
-
21:58
-
21:52
-
20:56
-
20:08
-
19:31
-
19:15
-
18:59
-
18:05
-
17:19
-
15:54
-
14:55
-
13:39
-
12:54
-
11:24
-
10:27
-
09:18
-
08:54
-
06:36
-
00:55
-
00:00
- 7 января 2023
-
23:00
-
22:37
-
21:00
Партнерский контент