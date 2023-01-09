«Много воды утекло с тех пор, как я ушёл». Андрей Зубков – о матче с «Локомотивом-Кубань»

Форвард «Зенита» Андрей Зубков высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Встреча состоится завтра, 10 января. Её начало запланировано на 20:00 мск. Зубков начинал профессиональную карьеру в «Локомотиве-Кубань».

«Особый для меня матч? Возможно, где-то в глубине души… Но, как говорится, уже много воды утекло с того момента, как я ушёл. Поэтому я уже отношусь к этой игре просто как к очередному матчу. Готовлюсь к ней, как к любой другой. Настраиваемся исключительно на победу и сделаем всё для этого», — приводит слова Зубкова пресс-служба «Зенита».

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: