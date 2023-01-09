Республиканцы Луизианы приняли резолюцию, осуждающую обмен Бриттни Грайнер
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Республиканская партия штата Луизиана (США) опубликовала резолюцию, осуждающую обмен пленными, в результате которого была освобождена баскетболистка Бриттни Грайнер. Об этом информирует Louisiana Illuminator. Текст резолюции пока не будет доступен для общественности.
Напомним, в прошлом году Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Обмен состоялся 8 декабря. Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием. В Российской Федерации Бриттни приговорили к девяти годам заключения, она признала вину. Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. Он вину не признал.
Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё:
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