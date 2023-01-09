Началось голосование на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ

Сегодня, 9 января, начался первый этап голосования на седьмой в истории Матч всех звёзд Единой Лиги ВТБ, который пройдёт 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене». Игра впервые пройдёт в формате «New School» — «Old School». Команду «New School» будут представлять баскетболисты не старше 29 лет на день Матча Всех Звезд, команду «Old School» — игроки от 30 лет и старше.

Первый этап голосования будет продолжаться до 16 января до 12:00 мск. В ходе него болельщики будут выбирать расширенный состав команды «New School», а представители средств массовой информации — расширенный состав команды «Old School».



На втором этапе, который пройдёт с 17 по 24 января, поклонники баскетбола смогут выбрать финальный состав команды «Old School», а представители СМИ определят членов команды «New School».



Проголосовать за игроков вы можете в социальной сети Вконтакте.