Гомельский оценил шансы 21-летнего Самсона Руженцева заиграть в НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о шансах 21-летнего российского форварда ЦСКА Самсона Руженцева через несколько лет заиграть в НБА.



«Шансы у Самсона есть. Но необходимо учитывать, что его амплуа — лёгкий форвард — очень конкурентно в НБА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Руженцев в 15 лет уехал из Москвы в американскую школу. В США он вошёл в топ-50 школьников, выступал за команду первого дивизиона NCAA, а в 2021 году переехал в сербскую «Мегу». С ЦСКА заключил контракт в июне прошлого года.



Ранее Гомельский высказал предположение, что некоторые игроки «Фенербахче» под руководством Димитриса Итудиса недостаточно выкладываются на площадке.

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