Дончич урегулировал спор с матерью о товарном знаке

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич урегулировал судебный конфликт со своей матерью Мирьям Потербин, связанный с товарным знаком «LUKA DONCIC 7», принадлежащим Потербин, сообщает The Dallas Mourning News.
Дончич 5 декабря прекратил действие ходатайства, которое он подал 6 сентября с целью отменить регистрацию товарного знака.
Лука дал согласие на использование бренда ещё в 2018 году, официально товарный знак был зарегистрирован в 2020 году. В июле 2021 года Дончич отправил уведомление матери об отзыве согласия на регистрацию товарного знака.
Незадолго до старта прошлого сезона Дончич представил новый логотип, который включает его инициалы, номер «77» и букву S, означающую «Словения». Однако все попытки Луки зарегистрировать товарный знак «LUKA DONCIC» были отклонены из-за существующего «LUKA DONCIC 7».
Пока неизвестно, на каких именно условиях был урегулирован конфликт.
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