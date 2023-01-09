Дончич урегулировал спор с матерью о товарном знаке

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич урегулировал судебный конфликт со своей матерью Мирьям Потербин, связанный с товарным знаком «LUKA DONCIC 7», принадлежащим Потербин, сообщает The Dallas Mourning News.



Дончич 5 декабря прекратил действие ходатайства, которое он подал 6 сентября с целью отменить регистрацию товарного знака.



Лука дал согласие на использование бренда ещё в 2018 году, официально товарный знак был зарегистрирован в 2020 году. В июле 2021 года Дончич отправил уведомление матери об отзыве согласия на регистрацию товарного знака.



Незадолго до старта прошлого сезона Дончич представил новый логотип, который включает его инициалы, номер «77» и букву S, означающую «Словения». Однако все попытки Луки зарегистрировать товарный знак «LUKA DONCIC» были отклонены из-за существующего «LUKA DONCIC 7».



Пока неизвестно, на каких именно условиях был урегулирован конфликт.