Габриэль Дек пропустит два следующих гостевых матча «Реала» в Евролиге

Аргентинский форвард мадридского «Реала» Габриэль Дек пропустит два следующих гостевых матча регулярного чемпионата Евролиги, сообщает BasketNews.



Баскетболист получил травму подколенного сухожилия правой ноги.



Последний матч Дек провёл в составе «Реала» 2 декабря в лиге АСВ против «Барселоны».



В нынешнем сезоне Евролиги 27-летний игрок набирает в среднем 13,0 очка, совершает 6,1 подбора и отдаёт 2,2 результативной передачи за встречу.



В двух ближайших встречах мадридский «Реал» сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде и «Альбой» в Берлине.



Напомним, Дек перешёл в «Реал» в 2022 году после отчисления из клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер». Для Габриэля это уже второе пришествие в мадридский клуб.