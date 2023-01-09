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Габриэль Дек пропустит два следующих гостевых матча «Реала» в Евролиге

Габриэль Дек пропустит два следующих гостевых матча «Реала» в Евролиге
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Аргентинский форвард мадридского «Реала» Габриэль Дек пропустит два следующих гостевых матча регулярного чемпионата Евролиги, сообщает BasketNews.

Баскетболист получил травму подколенного сухожилия правой ноги.

Последний матч Дек провёл в составе «Реала» 2 декабря в лиге АСВ против «Барселоны».

В нынешнем сезоне Евролиги 27-летний игрок набирает в среднем 13,0 очка, совершает 6,1 подбора и отдаёт 2,2 результативной передачи за встречу.

В двух ближайших встречах мадридский «Реал» сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде и «Альбой» в Берлине.

Напомним, Дек перешёл в «Реал» в 2022 году после отчисления из клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер». Для Габриэля это уже второе пришествие в мадридский клуб.

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