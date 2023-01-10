Аналитик: «Уорриорз» не будут совершать обмены, если не получат идеального предложения

Известный аналитик НБА Бретт Сигель не считает, что действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» будет менять свой состав в ближайшее время.

«Согласно собранной мной информации, всё идёт к тому, что «Уорриорз» будут сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как другие команды принимают решения. Если, конечно, они не получат предложения, от которого не смогут отказаться. Непохоже на то, что [Джеймс] Уайзмен, [Жонатан] Куминга или кто-то другой из молодых парней и вправду свободен для обмена прямо сейчас», – сказал Сигель в рамках подкаста The Fast Break.

Ранее главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о возвращении в строй травмированного лидера команды Стефена Карри.

Новость по теме Керр назвал дату возвращения в строй Стефена Карри после травмы

Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо