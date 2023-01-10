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Эксперт: Леброн не играет в Денвере? Майкл Джордан сыграл все 82 матча девять раз!

Эксперт: Леброн не играет в Денвере? Майкл Джордан сыграл все 82 матча девять раз!
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Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс высказался о боли в лодыжке звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Из-за неё он был вынужден пропустить недавний матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс».

«Подождите, Леброн не играет сегодня вечером в Денвере, с лучшими на Западе? Травма лодыжки? Это случилось на тренировке? Лично я без понятия. Всё, что я знаю наверняка, это то, что Майкл Джордан сыграл все 82 матча девять раз – включая все 82 в возрасте 39 лет!» — написал Бэйлесс.

Напомним, «Денвер» обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 122:109. «Наггетс» являются лидером турнирной таблицы НБА Западной конференции, «Лейкерс» занимают 12-ю позицию.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

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