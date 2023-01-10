Эмил Райкович оценил переход Ребича в «Нижний Новгород»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород», подчеркнув, что с приобретением сербского разыгрывающего Николы Ребича нижегородцы стали действовать более организованно и агрессивно в линии атаки. Команды сыграют сегодня, 10 января. Начало — в 19:00 мск.



«Нижний» в последнее время играет гораздо лучше, они сейчас в полном составе. С приобретением Ребича они стали играть более организованно и агрессивно в нападении. Ожидаем тяжелой игры и готовимся к ней», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.



Напомним, Ребич пополнил ряды «Нижнего Новгорода» в ноябре прошлого года. До этого он выступал за «Автодор». ЦСКА сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» занимает пятое место.

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