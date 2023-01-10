Энес Кантер: в НБА все знают, что меня занесли в чёрный список

Экс-форвард «Бостон Селтикс» Энес Кантер Фридом высказался о потере место в НБА. Напомним, в настоящий момент игрок пребывает в статусе свободного агента. В феврале прошлого гда «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его.
«Я мог бы играть в лиге ещё шесть лет. Вы же не скажете мне, что за один год я разучился играть в баскетбол? Это ложь… все в НБА знают, что меня занесли в чёрный список», — приводит слова Кантера New York Post.
Кантер не раз заявлял, что случившееся с ним является следствием его активной политической позиции. Игрок часто выступал с жёсткой критикой в адрес правительств Китая и Турции. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в Европе.
Кантер и Браун учат 226-сантиметрового Тако Фалля плавать:
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