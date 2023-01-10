«Валенсия» может вернуть игрока УНИКСа, который выступает за казанцев на правах аренды

Македонский разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич может покинуть казанский клуб, за который он выступает на правах аренды, и вернуться в «Валенсию». Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Жерар Соле.

По словам Соле, «Валенсия» в настоящий момент испытывает проблемы с игроками на позиции разыгрывающего, из-за чего и изучает вариант с возвращением Димитриевича.

Напомним, 24-летний македонский баскетболист был арендован УНИКСом в начале августа 2022 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Димитриевич в среднем за матч набирает 11,8 очка и отдаёт 6,3 передачи.

Недавно главный тренер клуба «Парма-Пари» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (82:89 ОТ).