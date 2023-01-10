«Я наиграл на более крупный контракт». Ванвлит объяснил отказ от продления на $ 114 млн

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит объяснил, почему в межсезонье решил отказаться от крупного четырёхлетнего контракта на $ 114 млн.



«Я бы не хотел чересчур углубляться в это. Я просто пытаюсь остаться в выгодном положении с экономической точки зрения и не продлевать соглашение, заключённое несколько лет назад. Мне кажется, я наиграл на более крупный контракт, так что я просто передаю инициативу руководству клуба. Они должны принимать решение.



Мне нравится играть в «Торонто», у меня отличные отношения с Масаи и Бобби, поэтому я уверен, что в итоге мы договоримся. Я со своей стороны не собираюсь облегчать им задачу, они точно так же не собираются этого делать для меня, всё работает именно так», — приводит слова Ванвлита ESPN.



Летом 2023 года Ванвлит может стать свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока.

Новость по теме Фред Ванвлит летом отклонил предложение «Торонто» на $ 114 млн