ЦСКА разгромил «Пари НН» и одержал 20-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась уверенной победой ЦСКА со счётом 109:79.



Самым результативным игроком матча стал Антон Астапкович, записавший на свой счёт 19 очков. Его партнёры по команде Жан-Шарль Ливио и Никола Милутинович набрали по 17 очков. Серб также совершил десять подборов.



В составе хозяев отличился Драган Апич, который набрал 12 очков.



ЦСКА продолжает победную серию, одержав уже 20-ю победу со старта чемпионата и улучшив рекорд чемпионата по этому показателю.



«Пари Нижний Новгород» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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