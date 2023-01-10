ЦСКА разгромил «Пари НН» и одержал 20-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась уверенной победой ЦСКА со счётом 109:79.
Самым результативным игроком матча стал Антон Астапкович, записавший на свой счёт 19 очков. Его партнёры по команде Жан-Шарль Ливио и Никола Милутинович набрали по 17 очков. Серб также совершил десять подборов.
В составе хозяев отличился Драган Апич, который набрал 12 очков.
ЦСКА продолжает победную серию, одержав уже 20-ю победу со старта чемпионата и улучшив рекорд чемпионата по этому показателю.
«Пари Нижний Новгород» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
Новость по темеЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ
Комментарии
- 10 января 2023
-
21:08
-
20:29
-
19:47
-
18:39
-
17:47
-
16:16
-
15:39
-
14:51
-
14:41
-
14:01
-
13:17
-
12:07
-
11:48
-
11:12
-
10:26
-
09:47
-
09:30
-
09:13
-
07:33
-
05:42
-
03:52
-
00:55
- 9 января 2023
-
23:57
-
21:58
-
21:54
-
20:49
-
20:00
-
19:53
-
18:57
-
17:44
-
16:27
-
15:59
-
15:37
-
15:04
-
14:50
Партнерский контент