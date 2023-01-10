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ЦСКА разгромил «Пари НН» и одержал 20-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

ЦСКА разгромил «Пари НН» и одержал 20-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась уверенной победой ЦСКА со счётом 109:79.

Самым результативным игроком матча стал Антон Астапкович, записавший на свой счёт 19 очков. Его партнёры по команде Жан-Шарль Ливио и Никола Милутинович набрали по 17 очков. Серб также совершил десять подборов.

В составе хозяев отличился Драган Апич, который набрал 12 очков.

ЦСКА продолжает победную серию, одержав уже 20-ю победу со старта чемпионата и улучшив рекорд чемпионата по этому показателю.

«Пари Нижний Новгород» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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