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«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного матча Единой лиги ВТБ между петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча прошла в Петербурге на «СИБУР Арене» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 73:71.

Самым результативным игроком встречи стал французский легионер «Зенита» Томас Эртель, который набрал 20 очков, а также отметился девятью результативными передачами и пятью подборами. Его партнёр по команде Ричард Соломон набрал 11 очков.

В составе «Локомотива-Кубань» отличился Девон Акун-Пёрселл, в активе которого 20 очков.

«Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 16 победами в 20 матчах. «Локомотив-Кубань» — шестой, у краснодарцев десять побед и десять поражений.

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