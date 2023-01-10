«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного матча Единой лиги ВТБ между петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча прошла в Петербурге на «СИБУР Арене» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 73:71.
Самым результативным игроком встречи стал французский легионер «Зенита» Томас Эртель, который набрал 20 очков, а также отметился девятью результативными передачами и пятью подборами. Его партнёр по команде Ричард Соломон набрал 11 очков.
В составе «Локомотива-Кубань» отличился Девон Акун-Пёрселл, в активе которого 20 очков.
«Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 16 победами в 20 матчах. «Локомотив-Кубань» — шестой, у краснодарцев десять побед и десять поражений.
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