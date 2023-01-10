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Райкович: второй этап регулярного чемпионата будет сложнее

Райкович: второй этап регулярного чемпионата будет сложнее
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал очередную победу своей команды в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Армейцы разгромили «Пари НН» со счётом 109:79, одержав 20-ю победу в чемпионате подряд.

«В первую очередь хочу поздравить свою команду с 20-й победой кряду. К этому матчу мы подошли крайне серьёзно. Стартовая пятёрка задала тон игры, и затем все, кто выходил на площадку, действовали с полной отдачей, не позволяя себе расслабляться. Для нас сегодняшняя победа — ещё один шаг с точки зрения подготовки ко второму этапу регулярного чемпионата, где нам предстоит играть с пятёркой лучших команд Лиги. Он будет сложнее, поэтому нам необходимо немного прибавить после новогодней паузы. Мы двигаемся в правильном направлении», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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