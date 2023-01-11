Результаты всех матчей Евролиги 10 января, турнирная таблица

Мадридский «Реал» одержал победу над «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой испанского клуба со счётом 79:59. Самым результативным игроком матча стал боснийский форвард «Реала» Джанан Муса, который набрал 19 очков и совершил шесть подборов. В составе «Црвены Звезды» Неманья Недович отметился 18 набранными очками.



В другом матче игрового дня «Монако» одержал победу над греческим «Олимпиакосом». Встреча прошла в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 64:60. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Альфа Диалло, набравший 16 очков. В составе «Олимпиакоса» 12 очков в активе Алека Питерса.



Ещё в одном матче игрового дня немецкая «Альба» обыграла «Олимпию» из Милана. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 83:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 16 очков набрал Тимоте Луваву-Кабарро.



В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» обыграл «Виртус» из Болоньи. Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой гостей со счётом 87:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роландс Шмитс, набравший 17 очков. В составе хозяев дабл-дабл из 21 очка и 12 передач оформил Милош Теодосич.



В ещё одном матче дня немецкая «Бавария» оказалась сильнее «Басконии». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и закончилась победой хозяев со счётом 92:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кассиус Уинстон, набравший 16 очков. В составе гостей 21 очко набрал Маркус Ховард.



В заключительном матче игрового дня встречались греческий «Панатинаикос» и турецкий «Фенербахче». Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 94:88. В составе победителей отличился американец Найджел Хэйс, который набрал 24 очка. Самым результативным игроком в составе хозяев стал американский баскетболист Дуэйн Бэйкон, который набрал 27 очков.