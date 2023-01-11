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Результаты всех матчей Евролиги 10 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 10 января, турнирная таблица
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Мадридский «Реал» одержал победу над «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой испанского клуба со счётом 79:59. Самым результативным игроком матча стал боснийский форвард «Реала» Джанан Муса, который набрал 19 очков и совершил шесть подборов. В составе «Црвены Звезды» Неманья Недович отметился 18 набранными очками.

В другом матче игрового дня «Монако» одержал победу над греческим «Олимпиакосом». Встреча прошла в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 64:60. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Альфа Диалло, набравший 16 очков. В составе «Олимпиакоса» 12 очков в активе Алека Питерса.

Ещё в одном матче игрового дня немецкая «Альба» обыграла «Олимпию» из Милана. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 83:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 16 очков набрал Тимоте Луваву-Кабарро.

В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» обыграл «Виртус» из Болоньи. Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой гостей со счётом 87:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роландс Шмитс, набравший 17 очков. В составе хозяев дабл-дабл из 21 очка и 12 передач оформил Милош Теодосич.

В ещё одном матче дня немецкая «Бавария» оказалась сильнее «Басконии». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и закончилась победой хозяев со счётом 92:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кассиус Уинстон, набравший 16 очков. В составе гостей 21 очко набрал Маркус Ховард.

В заключительном матче игрового дня встречались греческий «Панатинаикос» и турецкий «Фенербахче». Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 94:88. В составе победителей отличился американец Найджел Хэйс, который набрал 24 очка. Самым результативным игроком в составе хозяев стал американский баскетболист Дуэйн Бэйкон, который набрал 27 очков.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
10 января 2023, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
59 : 79
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Црвена Звезда: Недович - 18, Петрушев - 17, Добрич - 11, Кузмич - 6, Маркович - 5, Лазаревич - 2, Бентил, Илич, Лазич, Митрович , Радулица, Холланд
Реал Мадрид: Муса - 19, Тавареш - 17, Корнели - 12, Уильямс-Госс - 9, Ябуселе - 8, Пуарье - 5, Родригес - 5, Абальде - 2, Ханга - 2, Козёр, Льюль, Хезонья
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
10 января 2023, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
64 : 60
Олимпиакос
Пирей, Греция
Монако: Джеймс - 19, Диалло - 16, Макунду - 9, Мотеюнас - 6, Окобо - 6, Уаттара - 3, Браун - 2, Холл - 2, Блоссомгейм - 1, Кутюр, Поммье, Стразель
Олимпиакос: Питерс - 12, Слукас - 10, Фалль - 9, Блэк - 7, Папаниколау - 7, Маккиссик - 6, Везенков - 4, Канаан - 3, Ларенцакис - 2, Боломбой, Лунцис, Уолкап
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
10 января 2023, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
83 : 63
Олимпия Милан
Милан, Италия
Альба: Ло - 17, Смит - 16, Ламмерс - 12, Зусман - 9, Блатт - 8, Сикма - 8, Тиман - 7, Кумадже - 4, Делов - 2, Ветцель, Маттиссек, Шнайдер
Олимпия Милан: Луваву-Кабарро - 16, Дэвис - 13, Бэрон - 9, Мелли - 8, Холл - 7, Томас - 4, Фойгтман - 3, Риччи - 2, Хайнс - 1, Альвити, Митру-Лонг, Тонут
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
10 января 2023, вторник. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
77 : 87
Жальгирис
Каунас, Литва
Виртус Болонья: Теодосич - 21, Оджелей - 11, Джайте - 9, Бако - 7, Уимс - 7, Пайола - 6, Хэкетт - 6, Шенгелия - 4, Лундберг - 3, Мики - 3, Белинелли, Кординье
Жальгирис: Браздейкис - 17, Шмитс - 17, Улановас - 15, Буткевичюс - 13, Тейлор - 10, Бирутис - 5, Димша - 4, Лекавичюс - 2, Полонара - 2, Хэйс - 2, Кальнетис, Лукошюнас
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
10 января 2023, вторник. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
92 : 79
Баскония
Витория, Испания
Бавария: Уинстон - 16, Рабит - 13, Уэйлер-Бэбб - 12, Гиффей - 11, Уолден - 11, Хантер - 11, Ярамаз - 7, Харрис - 6, Бонга - 5, Вимберг, Гиллеспи, Ципсер
Баскония: Ховард - 21, Томпсон - 13, Гедрайтис - 10, Костелло - 10, Котсар - 7, Эноч - 6, Куруц - 3, Хоммс - 3, Диес - 2, Маринкович - 2, Седекерскис - 2, Хенри
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
10 января 2023, вторник. 22:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
88 : 94
ОТ
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Бэйкон - 27, Понитка - 14, Деррик Уильямс - 11, Уолтерс - 11, Гудайтис - 10, Ли - 10, Папаяннис - 3, Калаицакис - 2, Бохоридис, Григонис, Калаицакис, Манцукас
Фенербахче: Хэйс - 24, Гудурич - 14, Мотли - 14, Эдвардс - 14, Калатес - 12, Уилбекин - 9, Букер - 5, Адетокунбо - 2, Бирсен, Махмутоглу, Пьерр, Хазер
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