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Леброн Джеймс назвал игрока, который может стать лучшим бомбардиром в истории НБА

Леброн Джеймс назвал игрока, который может стать лучшим бомбардиром в истории НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением об игроках, которые могли бы превзойти его по набранным очкам в НБА. В настоящий момент сам Леброн близок к тому, чтобы побить рекорд Карима Абдул-Джаббара и стать лучшим бомбардиром в истории лиги.

«Кевин Дюрант – первый, кто сразу приходит на ум. Его зовут Easy Money и Slim Reaper не просто так, ведь он делает это так легко. А ещё он здорово кидает трёшки, стреляет со средней дистанции, проходит под кольцо. А также бросает штрафные, реализуя 85-90 процентов. У нас в лиге много отличных бомбардиров, одним из которых является Кевин, а также Кайри Ирвинг, Лука, Яннис. Но без некоторого везения не обойтись. Мы все знаем, что здоровье – это самое важное не только в спорте, но и в жизни», — сказал Леброн на канале ESPN в YouTube.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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