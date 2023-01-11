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Бывший игрок НБА рассказал, как отреагировал на трэш-ток Майкла Джордана

Бывший игрок НБА рассказал, как отреагировал на трэш-ток Майкла Джордана
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Бывшая звезда «Милуоки Бакс» Маркес Джонсон рассказал, как он использовал тот факт, что являлся кумиром Майкла Джордана против него же самого.

«После одного из моих данков Джордан обратился ко мне с такими словами:

— Эй, старина, не пытайся данчить, это никогда не было частью твоей игры.

На что я ответил:

— Чувак, что бы я ни делал, у тебя на стене в колледже был мой плакат. Так что всё, что я делаю — я делаю правильно.

— Это прекрасный ответ. Да, я уважаю твой стиль игры», — рассказал Джонсон в подкасте No Chill with Gilbert Arenas.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:

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