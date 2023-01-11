Бывший игрок НБА рассказал, как отреагировал на трэш-ток Майкла Джордана

Бывшая звезда «Милуоки Бакс» Маркес Джонсон рассказал, как он использовал тот факт, что являлся кумиром Майкла Джордана против него же самого.

«После одного из моих данков Джордан обратился ко мне с такими словами:



— Эй, старина, не пытайся данчить, это никогда не было частью твоей игры.



На что я ответил:



— Чувак, что бы я ни делал, у тебя на стене в колледже был мой плакат. Так что всё, что я делаю — я делаю правильно.



— Это прекрасный ответ. Да, я уважаю твой стиль игры», — рассказал Джонсон в подкасте No Chill with Gilbert Arenas.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: