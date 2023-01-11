«Майами» установил рекорд НБА, державшийся с 1982 года

Игроки «Майами Хит» установили рекорд НБА, реализовав 40 из 40 штрафных бросков. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер», в котором «Майами» победил со счётом 112-111. Ранее рекорд принадлежал «Юте Джаз». 7 декабря 1982 года игроки «Юты» реализовали 39 из 39 штрафных бросков в матче с «Портлендом».



«Юта» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. В активе игроков «Джаз» 21 победа и 23 поражения. Лидером Западной конференции является «Денвер Наггетс»: игроки «Денвера» добились побед в 27 матчах, а в 13 встречах терпели поражения.

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