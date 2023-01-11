«Майами» установил рекорд НБА, державшийся с 1982 года
Поделиться
Игроки «Майами Хит» установили рекорд НБА, реализовав 40 из 40 штрафных бросков. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер», в котором «Майами» победил со счётом 112-111. Ранее рекорд принадлежал «Юте Джаз». 7 декабря 1982 года игроки «Юты» реализовали 39 из 39 штрафных бросков в матче с «Портлендом».
«Юта» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. В активе игроков «Джаз» 21 победа и 23 поражения. Лидером Западной конференции является «Денвер Наггетс»: игроки «Денвера» добились побед в 27 матчах, а в 13 встречах терпели поражения.
Блогеры повторили памятные комбинации Леброна и Уэйда в «Майами»:
Новость по темеРезультаты всех матчей НБА 11 января, турнирная таблица
Комментарии
- 11 января 2023
-
11:16
-
10:20
-
10:11
-
09:34
-
09:15
-
08:55
-
07:46
-
05:28
-
01:18
-
01:02
- 10 января 2023
-
23:39
-
23:05
-
22:09
-
21:08
-
20:29
-
19:47
-
18:39
-
17:47
-
16:16
-
15:39
-
14:51
-
14:41
-
14:01
-
13:17
-
12:07
-
11:48
-
11:12
-
10:26
-
09:47
-
09:30
-
09:13
-
07:33
-
05:42
-
03:52
-
00:55
Партнерский контент