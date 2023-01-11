Владимир Гомельский объяснил успех литовских баскетболистов на мировой арене

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями по поводу успеха на мировой арене литовских игроков. По мнению Гомельского, это объясняется любовью литовцев к баскетболу, который у них возведён в ранг национального спорта.



«Комплекс причин. В Литве баскетбол является национальным видом спорта. Причём очень давно — с конца 20-х годов прошлого века. В Литве в каждой школе есть баскетбольная команда, соответственно есть и тренер, который просматривает всех своих учеников на предмет талантливости к баскетболу. Если такой обнаруживается, причём это происходит в 6-8 лет, то следует рекомендация в ближайшую ДСШ. Каунасская академия физической культуры каждый год выпускает 10-15 тренеров, которых в эти самые ДСШ распределяют на работу. Обучают тренеров по самым современным методикам. А уж потом эти тренеры обучаю баскетболу своих учеников. Результат известен. Литва даёт мировому баскетболу мировых звёзд. Пусть не каждый год, но каждое пятилетие», — написал Гомельский на своём официальном сайте.