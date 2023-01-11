Паскуаль — об игре с «Локомотивом-Кубань»: этот матч-триллер стал таковым из-за нас самих

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче регулярного матча Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Напомним, клуб из Санкт-Петербурга победил со счётом 73:71. Встреча состоялась вчера, 10 января.



«Большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать. Если по игре, то мы контролировали ход встречи более-менее весь матч, но в концовке этот самый контроль потеряли — не могли попасть штрафные, много фолили. Так что этот матч-триллер стал таковым из-за нас же самих. У нас пока что по-прежнему есть проблемы с травмами, плюс получил повреждение Денис Захаров. Мы чувствуем немного грусти, даже несмотря на победу.



Мы потеряли контроль над ходом игры, дали сопернику подобраться, промахнулись из ситуаций, когда нужно было попадать, и смазали несколько штрафных, которыми можно было «закрывать» игру. Иногда так случается. К счастью, в конце концов нам сегодня всё же удалось победить.



Игра шла нормально, шаг за шагом мы зарабатывали всё более и более хорошее преимущество — у нас во второй половине было +16. Но после этого последовали два неправильных решения, два смазанных открытых броска… Сегодня мы часто так мазали, просто из открытых позиций шутеры промахивались. Это позволило «Локомотиву» сократить разрыв и даже иметь шансы на победу, хотя мы контролировали ход всего матча до этого. Это случается, над этим нужно просто работать», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Новость по теме «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ