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Наставник «Клипперс» высказался о впечатляющей статистике Дончича в матчах с его командой

Наставник «Клипперс» высказался о впечатляющей статистике Дончича в матчах с его командой
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю ответил на вопрос по поводу игры лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матчах со своей командой.

«Тай, это восьмой матч Луки с 40 очками против вас. Как думаете, когда-нибудь станет полегче?» — поинтересовались у Лю на пресс-конференции.

«Он и вправду любит играть против многих, но по какой-то причине ему действительно полюбилось играть именно против нас», — ответил Тайрон.

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Клипперс» Дончич сделал дабл-дабл, набрав 43 очка, совершив 11 подборов, а также отдав семь результативных передач. Лука стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Сама встреча закончилась со счётом 113:101 в пользу «Лос-Анджелеса».

Звезда НБА Лука Дончич принял участие в челлендже с бумагой:

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