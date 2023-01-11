Джордж Карл предположил, сколько очков в современной НБА набирал бы Майкл Джордан

Бывший главный тренер рядов клубов Национальной баскетбольной ассоциации Джордж Карл высказал мнение, что в современной НБА легендарный Майкл Джордан в среднем за матч набирал бы по 40 очков, делая трипл-даблы.



«Любой, кто начинает дискуссию о статусе Майкла Джордана как величайшего игрока всех времён, не понимает, что в современной лиге он в среднем делал бы трипл-дабл, набирая по 40 очков», — написал Карл у себя в социальных сетях.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: