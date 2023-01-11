Леброн Джеймс назвал технический элемент, выделяющий его в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс назвал технический элемент, который, как он считает, ассоциируется с ним.

«Знаковая вещь, о которой люди постоянно говорят – это мой томагавк-данк после передачи. Даже один из моих одноклубников, Лонни Уокер, постоянно говорит: «Фирменный томагавк-данк Леброна Джеймса».

Всё получилось случайно. Однажды мой братан Брэндон Уильямс, сейчас работающий в «Кавальерс», перехватил мяч в матче с «Оук Хилл» и отдал мне. Это показали по национальному телевидению, и в тот момент я был счастлив», – сказал Джеймс в интервью ESPN.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: