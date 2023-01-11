Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс назвал технический элемент, выделяющий его в НБА

Леброн Джеймс назвал технический элемент, выделяющий его в НБА
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс назвал технический элемент, который, как он считает, ассоциируется с ним.

«Знаковая вещь, о которой люди постоянно говорят – это мой томагавк-данк после передачи. Даже один из моих одноклубников, Лонни Уокер, постоянно говорит: «Фирменный томагавк-данк Леброна Джеймса».

Всё получилось случайно. Однажды мой братан Брэндон Уильямс, сейчас работающий в «Кавальерс», перехватил мяч в матче с «Оук Хилл» и отдал мне. Это показали по национальному телевидению, и в тот момент я был счастлив», – сказал Джеймс в интервью ESPN.

Новость по теме
Эксперт: Леброн не играет в Денвере? Майкл Джордан девять раз сыграл все 82 матча!

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023