Мэджик Джонсон обратился к владельцу «Бруклина» с требованием, касающимся Жака Вона
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Пятикратный чемпион НБА легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон обратился к владельцу «Бруклин Нетс» Джозефу Цаю с требованием заключить долгосрочный контракт с действующим главным тренером команды Жаком Воном.
«Владелец «Бруклина» Джо Цай и генеральный менеджер Шон Маркс, чего вы ждёте? Подпишите с Жаком Воном долгосрочный контракт, он заслужил его. Это лучшая игра, которую я видел от «Бруклин Нетс»!
Жак Вон – мой кандидат в номинации «Тренер года». За ним идут Майк Браун из «Сакраменто» и Джо Маззулла из «Бостона».
На сегодняшний день «Бруклин Нетс» является крупнейшей угрозой для «Бостон Селтикс» в борьбе за выход в финал плей-офф», – написал Джонсон в социальных сетях.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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