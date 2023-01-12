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Результаты всех матчей Евролиги 11 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 11 января, турнирная таблица
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 82:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. В составе АСВЕЛа 21 очко набрал Юссуфа Фалл.

В другом матче игрового дня израильский «Маккаби» одержал победу над сербским «Партизаном». Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 21 очко. В составе «Партизана» 22 очка в активе Кевина Пантера.

В заключительном матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Валенсии (Испания) на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Хосеп Пуэрто, набравший 15 очков. В составе «Анадолу Эфес» по 14 очков набрали Тибор Пляйсс и Шейн Ларкин.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
11 января 2023, среда. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
75 : 82
Барселона
Барселона, Испания
АСВЕЛ: Фалл - 23, Мэтьюс - 17, Кауди - 11, Джексон-Картрайт - 7, Рисашер - 7, Нуа - 4, Обасоан - 4, Дьо - 2, Полите, Пон
Барселона: Миротич - 19, Хиггинс - 16, Абринес - 14, Йокубайтис - 13, Лапровиттола - 5, Веселы - 4, Шанлы - 4, Калинич - 3, Да Силва - 2, Курич - 2, Паули, Тоби
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
11 января 2023, среда. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
90 : 81
Партизан
Белград, Сербия
Маккаби Тель-Авив: Браун - 21, Колсон - 19, Мартин - 13, Небо - 10, Болдуин - 8, Адамс - 5, Ди Бартоломео - 5, Соркин - 5, Коэн - 4, Менко, Хиллиард, Холлинс
Партизан: Пантер - 22, Экзам - 17, Аврамович - 15, Ледей - 15, Лессор - 5, Трифунович - 3, Нанналли - 2, Папапетру - 2, Анджушич, Вукчевич, Мадар, Смайлагич
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
11 января 2023, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
81 : 71
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Валенсия: Пуэрто - 15, Уэбб III - 14, Препелич - 13, Лопес-Аростеги - 12, Радебо - 12, Дублевич - 10, Прадилья - 5, Александер, Де Ларрея, Мари, Феррандо
Анадолу Эфес: Клайберн - 15, Ларкин - 14, Пляйсс - 14, Мицич - 11, М'Байе - 8, Бьёбуа - 6, Данстон - 3, Арна, Брайант, Жижич, Синглтон, Тунджер
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