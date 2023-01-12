Результаты всех матчей Евролиги 11 января, турнирная таблица

Испанская «Барселона» одержала победу в матче с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 82:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. В составе АСВЕЛа 21 очко набрал Юссуфа Фалл.
В другом матче игрового дня израильский «Маккаби» одержал победу над сербским «Партизаном». Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 21 очко. В составе «Партизана» 22 очка в активе Кевина Пантера.
В заключительном матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Валенсии (Испания) на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Хосеп Пуэрто, набравший 15 очков. В составе «Анадолу Эфес» по 14 очков набрали Тибор Пляйсс и Шейн Ларкин.
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