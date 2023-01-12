Результаты всех матчей НБА 12 января, турнирная таблица

Сегодня, 12 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно восемь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.



«Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 100:97

«Детройт Пистонс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 135:118

«Атланта Хоукс» — «Милуоки Бакс» — 105:114

«Бостон Селтикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:114

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 119:113

«Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 135:129

«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 126:97

«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 135:115



В матче «Денвера» с «Финиксом» лидер «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл, набрав 21 очко, совершив 18 подборов и отдав девять передач. Он стал самым результативным игроком матча.