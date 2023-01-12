Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Страшно за них». О'Нил рассказал, почему «Финикс» не является претендентом на чемпионство

«Страшно за них». О'Нил рассказал, почему «Финикс» не является претендентом на чемпионство
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА легендарный центровой Шакил О'Нил высказался по поводу игры «Финикс Санз» в этом сезоне.

В последних десяти матчах команда потерпела восемь поражений. После 43 игр регулярного первенства она занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

«Сейчас они явно не претендуют на победу в чемпионате. Разница между ними и «Голден Стэйт» в том, что «Уорриорз» одновременно экспериментируют и учат. Они не боятся давать шанс молодым. У них есть чёткий план того, как победить в НБА и они точно знают, что они делают.

Что касается «Финикса», я мало что о них знаю. Мне страшно за них. Надеюсь, что они соберутся, но сейчас они даже не претенденты на титул», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023