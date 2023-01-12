«Страшно за них». О'Нил рассказал, почему «Финикс» не является претендентом на чемпионство

Четырёхкратный чемпион НБА легендарный центровой Шакил О'Нил высказался по поводу игры «Финикс Санз» в этом сезоне.

В последних десяти матчах команда потерпела восемь поражений. После 43 игр регулярного первенства она занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

«Сейчас они явно не претендуют на победу в чемпионате. Разница между ними и «Голден Стэйт» в том, что «Уорриорз» одновременно экспериментируют и учат. Они не боятся давать шанс молодым. У них есть чёткий план того, как победить в НБА и они точно знают, что они делают.

Что касается «Финикса», я мало что о них знаю. Мне страшно за них. Надеюсь, что они соберутся, но сейчас они даже не претенденты на титул», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.