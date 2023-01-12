Зак Лоу: Леброн Джеймс хочет завершить карьеру в «Лейкерс»

Обозреватель ESPN Зак Лоу рассказал, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс собирается завершить карьеру в калифорнийской команде.

«Я постоянно слышу, что он хочет остаться в «Лейкерс». Он хочет закончить свою карьеру в «Лейкерс». Однако его высказывания следует понимать так, что его терпение не безгранично, и если они будут продолжать проигрывать, то, возможно, ситуация изменится. Но если вы заставите меня делать ставки, я всё равно поставлю на то, что он закончит карьеру в «Лейкерс». И я буду чувствовать себя в этом достаточно уверенно», — сказал Лоу.

Ранее греческий форвард «Фенербахче» Костас Адетокунбо объяснил, что выделяет его звёздного брата Янниса Адетокунбо, американца Леброна Джеймса и словенца Луку Дончича среди остальных игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

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Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: