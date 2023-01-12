«Понятия не имею, как играть против него». Джордж Карл сравнил Йокича с Майклом Джорданом

Известный тренер Джордж Карл сравнил сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича с легендами Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом и Шакилом О’Нилом.



«Я наблюдаю за Николой Йокичем уже шесть сезонов. Пожалуй, лучшее, что я могу о нём сказать сейчас, это то, что я до сих пор понятия не имею, как против него играть. Аналогичные ощущения у меня были до этого дважды — в играх против Майкла Джордана и Шакила О’Нила», — написал Карл на своей странице в социальной сети.



Никола Йокич в сезоне-2022/2023 принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 24,9 очка, совершал 11 подборов и отдавал 9,7 результативные передачи.



«Денвер Наггетс» располагается на втором месте в Западной конференции.