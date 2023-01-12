Бизли: Морант станет лучшим игроком в мире
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Бывший игрок НБА Майкл Бизли высказался по поводу звезды «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
«Этот парень очень хорош — действительно хорош. Следующий, кто, я думаю, выиграет MVP в ближайшие пару лет, это Джа Морант. Он является одним из тех игроков, которые способны взять две статуэтки подряд. У него есть потенциал, чтобы стать мировым талантом. Его манера игры совершенно новая. Вы должны наблюдать за тем, как он ведёт мяч, за его движениями. Его проходы в обе стороны, евростеп. Я не буду врать — Джа Морант станет лучшим игроком в лиге», — приводит слова Бизли Sports Illustrated.
Ранее Морант рассказал, кто является его любимым игроком в Национальной баскетбольной ассоциации.
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