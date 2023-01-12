Шакил О'Нил показал архивные фото с сыном Шарифом

Четырёхкратный чемпион НБА легендарный центровой Шакил О'Нил разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав архивные фотографии с сыном Шарифом. Вчера, 11 января, у Шарифа был день рождения. Сыну Шакила исполнилось 23 года.
«С днём рождения, я люблю тебя», — написал Шакил.
Фото: Из личного архива Шакила О'Нила
Фото: Из личного архива Шакила О'Нила
Шариф О’Нил не был выбран на драфте НБА 2022 года, но позже подписал соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс» и выступил за «озёрников» в Летней лиге.
Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА центровой выступал за такие команды, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». На счету О’Нила четыре чемпионских титула, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:
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