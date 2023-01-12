Джордж Карл: Леброн – феномен, но мне больше нравится первый «Космический джем»

Бывший главный тренер рядов клубов Национальной баскетбольной ассоциации Джордж Карл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где отметил достижения лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и признался, что ему больше нравится Майкл Джордан.
«Не поймите меня неправильно, Леброн — феномен и отличный командный игрок, один из лучших, кто когда-либо играл в нашем виде спорта. Но мне просто больше нравятся фильмы «Майкл Джордан: Лети со мной» и первый «Космический джем», — написал Карл.
Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.
Леброн Джеймс прощается с мечтой превзойти Майкла Джордана:
- 12 января 2023
-
18:44
-
18:26
-
17:54
-
17:34
-
17:10
-
16:24
-
16:21
-
14:21
-
13:50
-
11:56
-
11:05
-
10:51
-
10:15
-
09:55
-
09:15
-
06:44
-
06:15
-
00:21
-
00:21
-
00:05
- 11 января 2023
-
23:18
-
20:57
-
20:50
-
19:47
-
19:02
-
18:24
-
17:46
-
16:41
-
15:46
-
15:06
-
14:33
-
13:24
-
13:10
-
12:11
-
11:33