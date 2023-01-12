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Джордж Карл: Леброн – феномен, но мне больше нравится первый «Космический джем»

Джордж Карл: Леброн – феномен, но мне больше нравится первый «Космический джем»
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Бывший главный тренер рядов клубов Национальной баскетбольной ассоциации Джордж Карл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где отметил достижения лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и признался, что ему больше нравится Майкл Джордан.

«Не поймите меня неправильно, Леброн — феномен и отличный командный игрок, один из лучших, кто когда-либо играл в нашем виде спорта. Но мне просто больше нравятся фильмы «Майкл Джордан: Лети со мной» и первый «Космический джем», — написал Карл.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

Леброн Джеймс прощается с мечтой превзойти Майкла Джордана:

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