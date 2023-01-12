«Сакраменто» выставил на обмен игрока с контрактом на $ 46 миллионов

Центровой «Сакраменто Кингз» Ричаун Холмс выставлен на обмен. Об этом информирует Yahoo Sports, ссылаясь на собственные источники в лиге.

После подписания четырёхлетнего контракта на $ 46 миллионов в межсезонье 2021 года Холмс в нынешнем сезоне перестал пользоваться доверим главного тренера команды Майка Брауна.



В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холмс принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 2,7 очка, совершал 2 подбора и отдавал 0,2 передачи.



В настоящий момент «Сакраменто» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Кингз» одержали 22 победы и потерпели 18 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (28 побед – 13 поражений).

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