Ричард Джефферсон назвал игровые навыки Йокича, которые его впечатляют

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги, а ныне эксперт Ричард Джефферсон комплиментарно высказался о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.



«Он является распасовщиком, здорово действует на подборах и в атаке. Так было всегда, и это впечатляет. Он всегда старается повышать свой уровень. Кроме того, он умеет делать так, чтобы остальные включались в игру. У этого парня огромный баскетбольный IQ. Как же меня это впечатляет!» — сказал Джефферсон на канале NBA on ESPN в YouTube.



Йокич в этом сезоне принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 24,9 очка, совершал 11 подборов и отдавал 9,7 результативные передачи.

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