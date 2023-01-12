Стала известна дата просмотра Казинса в «Лейкерс»

Четырежды участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс 13 января пройдёт просмотр в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.



Демаркус Казинс является свободным агентом. По информации источника, он шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Игрок рассчитывает заключить соглашение с «Лейкерс». Пока неизвестно, о каком сроке контракта может идти речь.



С 5 января в НБА можно заключать краткосрочные контракты на 10 дней.



Прошлый сезон Демаркус Казинс провёл в «Денвер Наггетс». Центровой также выступал за «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс».



«Лейкерс» располагается на 12-м месте в Западной конференции.