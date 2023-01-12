«Что ещё нужно сделать, чтоб считаться суперзвездой?» Перкинс — об игроке «Бостона»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался о форварде «Бостон Селтикс» Джейлене Брауне, посетовав, что далеко не все замечают его достижения.



«Его недооценивали, к нему относились с неуважением. Что ещё ему нужно сделать, чтобы заслужить уважение всего мира и считаться молодой суперзвездой?» — сказал Перкинс в эфире шоу на ESPN.



Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:114) Браун сделал дабл-дабл: 41 очко, 12 подборов. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джейлен принял участие в 40 матчах, в которых в среднем набирал 27,2 очка, совершал 7,1 подбора и отдавал 3,2 передачи.

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