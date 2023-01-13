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Результаты всех матчей Евролиги 12 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 12 января, турнирная таблица
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче с немецкой «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле и закончилась со счётом 79:71 (19:18, 27:21, 21:10, 12:22) в пользу турецкой команды. В составе победителей лучшую результативность показал американский центровой Джонатан Мотли. В его активе 22 очка. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал американский форвард Огастин Рабит, набравший 21 очко.

В другом матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» одержала победу над «Монако». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Филип Петрушев, набравший 21 очко. В составе «Монако» 26 очков в активе Майка Джеймса.

В ещё одном игрового дня мадридски «Реал» одержал победу над «Альбой» встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 84:77 (25:12, 21:23, 20:24, 18:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Альбы» Джалин Смит, набравший 22 очка. У «Реала» лучшую результативность показал форвард из Боснии и Герцеговины Джанан Муса. В его активе 15 очков.

В заключительном матче игрового дня итальянский «Виртус» одержал победу над греческим «Олимпиакосом». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:83. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал
Александар Везенков, фовормивший дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. В составе «Виртуса» 21 очков набрал Милош Теодосич.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
12 января 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 71
Бавария
Мюнхен, Германия
Фенербахче: Мотли - 22, Уилбекин - 11, Калатес - 9, Эдвардс - 9, Гудурич - 8, Бирсен - 6, Адетокунбо - 5, Букер - 5, Хэйс - 4, Махмутоглу, Пьерр, Хазер
Бавария: Рабит - 21, Уинстон - 12, Уэйлер-Бэбб - 9, Уолден - 7, Гиллеспи - 6, Харрис - 6, Ярамаз - 4, Бонга - 2, Гиффей - 2, Хантер - 2, Вимберг, Ципсер
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
12 января 2023, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
92 : 68
Монако
Монако, Монако
Црвена Звезда: Петрушев - 21, Митрович - 15, Недович - 11, Добрич - 10, Вильдоса - 9, Лазич - 9, Маркович - 9, Кузмич - 4, Лазаревич - 4, Илич, Радулица, Холланд
Монако: Джеймс - 26, Браун - 7, Блоссомгейм - 6, Диалло - 6, Окобо - 6, Холл - 5, Макунду - 4, Мотеюнас - 4, Уаттара - 3, Стразель - 1, Кутюр
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
12 января 2023, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
77 : 84
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Альба: Смит - 22, Блатт - 12, Ло - 10, Кумадже - 9, Зусман - 7, Сикма - 7, Делов - 5, Маттиссек - 3, Тиман - 2, Ветцель, Ламмерс, Шнайдер
Реал Мадрид: Муса - 15, Козёр - 11, Хезонья - 11, Корнели - 8, Уильямс-Госс - 7, Ябуселе - 7, Родригес - 6, Тавареш - 6, Ханга - 6, Льюль - 5, Абальде - 2, Пуарье
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
12 января 2023, четверг. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
83 : 85
Олимпиакос
Пирей, Греция
Виртус Болонья: Теодосич - 21, Оджелей - 13, Шенгелия - 11, Бако - 8, Мики - 8, Пайола - 8, Кординье - 6, Лундберг - 6, Джайте - 2, Белинелли, Уимс, Хэкетт
Олимпиакос: Везенков - 22, Маккиссик - 21, Папаниколау - 17, Уолкап - 8, Фалль - 5, Ларенцакис - 4, Лунцис - 3, Питерс - 3, Канаан - 2, Блэк, Боломбой, Папас
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