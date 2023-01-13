Результаты всех матчей Евролиги 12 января, турнирная таблица

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче с немецкой «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле и закончилась со счётом 79:71 (19:18, 27:21, 21:10, 12:22) в пользу турецкой команды. В составе победителей лучшую результативность показал американский центровой Джонатан Мотли. В его активе 22 очка. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал американский форвард Огастин Рабит, набравший 21 очко.



В другом матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» одержала победу над «Монако». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Филип Петрушев, набравший 21 очко. В составе «Монако» 26 очков в активе Майка Джеймса.



В ещё одном игрового дня мадридски «Реал» одержал победу над «Альбой» встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 84:77 (25:12, 21:23, 20:24, 18:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Альбы» Джалин Смит, набравший 22 очка. У «Реала» лучшую результативность показал форвард из Боснии и Герцеговины Джанан Муса. В его активе 15 очков.



В заключительном матче игрового дня итальянский «Виртус» одержал победу над греческим «Олимпиакосом». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:83. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал

Александар Везенков, фовормивший дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. В составе «Виртуса» 21 очков набрал Милош Теодосич.